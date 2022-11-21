  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Messi ve Ronaldo, ortak paylaşımlarından ne kadar kazandı?

Messi ve Ronaldo, ortak paylaşımlarından ne kadar kazandı?

Messi ve Ronaldo, ortak paylaşımlarından ne kadar kazandı?
Güncelleme:

Dünya Kupası öncesinde ikonik bir paylaşım yapan Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin fotoğraftan ne kadar kazandıkları belli oldu.

Dünya tarihinin en iyi futbolcularından olarak kabul edilen Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun 2022 Dünya Kupası başlamadan hemen önce yaptıkları ortak paylaşımla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Bir moda markasının sponsorluğunda çekilen fotoğrafın ABD'li fotoğrafçı Annie Leibovitz'e 4 milyon 300 bin dolara mal olduğu öğrenildi.

Fotoğrafı sosyal medya hesaplarından aynı anda paylaşan ikiliden Ronaldo'nun paylaşım için 2,4 milyon dolar, Messi'nin 1,7 milyon dolar aldığı belirtildi.

Dünyaca ünlü iki futbolcunun fotoğraflarının ayrı ayrı zamanlarda çekildiği ve daha sonra montajla bir araya getirildiği ifade edildi.

Etiketler messi ronaldo
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kobra Murat'ın ''altından evi'' görenleri şoke etti
Önce Bulgarlar şimdi de Gürcüler! Sınır kapıları AVM'ye döndü
Suriyelilerin ''cin çıkarma'' dehşetinde 3 kişi tutuklandı
Arınç'tan Erdoğan'a AK Parti'yi karıştıracak mesaj: ''Aklımızı başımıza almamız lazım''
New York karlar altında! Kar fırtınası 3 can aldı
Buz gibi ve yağışlı bir haftaya hazır olun!
Sıfır otomobilde 100 bin liralık indirim! 1 Aralık'ta başlıyor
Savaş uçakları teröristlere bomba yağdırdı!
Melisa Döngel imaj değiştirdi! Artık onu tanımak mümkün değil
Dolandırılmamak için e-Devlet'te bu bilgiyi güncelleyin!