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Mesut ve Pereira arasında tartışma çıktı

Mesut ve Pereira arasında tartışma çıktı

Kayserispor karşılaşması öncesinde Mesut ve Pereira arasında tansiyon yükseldi. Maç toplantısında İlk 11'de olmadığını öğrenen Mesut'un, Vitor Pereira'ya tepki gösterdiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira ve Mesut Özil arasındaki kriz bir türlü bitmiyor. Sakatlığını atlattıktan sonra Kayserispor maçında ilk 11'de şans bulamayan Mesut'un maç öncesinde gösterdiği tepkiler kulübü salladı.

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TRT Spor yorumcusu Evren Göz bu konuyla ilgili, "Mesut Özil, maç toplantısında ilk 11'de olmadığını öğrenince tepki gösteriyor. Yöneticiler araya girerek bu maçlık konuyu kapatıyorlar. Mesut'un maça girdikten sonra vücut dili de bunu anlatıyor. Pereira ile Mesut'un bu konuyu çözmesi gerekiyor. Pereira, Mesut'suz şampiyon olacağını düşünüyorsa yanılıyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler Fenerbahçe mesut mesut özil tartışma
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