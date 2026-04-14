Milli futbolcu Ozan Kabak imzayı attı!

Bundesliga takımlarından Hoffenheim, milli futbolcu Ozan Kabak'ın sözleşmesinin uzun süreli olarak uzatıldığını açıkladı.

Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak, takımıyla olan mukavelesini uzattı. 26 yaşındaki savunma oyuncusu, Alman ekibiyle uzun süreli bir kontrat imzaladı.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ozan Kabak, "Hoffenheim'da kendimi çok rahat hissediyorum ve birlikte sürekli gelişme potansiyeli görüyorum. Kulübüm bana büyük güven duydu, uzun süren sakatlığım sırasında bile beni destekledi ve her zaman bana inandı. Bu gelişmenin bir parçası olmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum ve kulüple birlikte iddialı hedeflerimize ulaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray altyapısında yetişen Kabak, A Milli Futbol Takımı ile de 28 maça çıktı. 2019'da Alman ekibi Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, ardından Schalke 04’e imza attı. Milli futbolcu, Liverpool ve Norwich'te kiralık olarak forma giydikten sonra 2022'de Hoffenheim'a katıldı.



26 yaşındaki stoper, bu sezon 21 maça çıkarken, 4 de gol kaydetti.

