  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
Milli futbolcu Ozan Kabak imzayı attı!
Güncelleme:

Bundesliga takımlarından Hoffenheim, milli futbolcu Ozan Kabak'ın sözleşmesinin uzun süreli olarak uzatıldığını açıkladı.

Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak, takımıyla olan mukavelesini uzattı. 26 yaşındaki savunma oyuncusu, Alman ekibiyle uzun süreli bir kontrat imzaladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ozan Kabak, "Hoffenheim'da kendimi çok rahat hissediyorum ve birlikte sürekli gelişme potansiyeli görüyorum. Kulübüm bana büyük güven duydu, uzun süren sakatlığım sırasında bile beni destekledi ve her zaman bana inandı. Bu gelişmenin bir parçası olmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum ve kulüple birlikte iddialı hedeflerimize ulaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray altyapısında yetişen Kabak, A Milli Futbol Takımı ile de 28 maça çıktı. 2019'da Alman ekibi Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, ardından Schalke 04’e imza attı. Milli futbolcu, Liverpool ve Norwich'te kiralık olarak forma giydikten sonra 2022'de Hoffenheim'a katıldı.

26 yaşındaki stoper, bu sezon 21 maça çıkarken, 4 de gol kaydetti.

Bundesliga'da bir ilk: Alman ekibi kadın teknik direktöre emanet!Bundesliga'da bir ilk: Alman ekibi kadın teknik direktöre emanet!Spor

 

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Lisede uzun namlulu dehşet: Rastgele ateş açtı, 16 yaralı var! Öğrenciler camdan atlayıp kaçtı!
Lisede uzun namlulu dehşet: Rastgele ateş açtı, 16 yaralı var! Öğrenciler camdan atlayıp kaçtı!
Kadın turistlerin tezgahında kuyruk olduğu yakışıklı kestaneci bir fenomen oldu!
Kadın turistlerin tezgahında kuyruk olduğu yakışıklı kestaneci bir fenomen oldu!
Kürtçe şarkı söylediği için hedef gösterilen güzel oyuncu açtı ağzını yumdu gözünü!
Kürtçe şarkı söylediği için hedef gösterilen güzel oyuncu açtı ağzını yumdu gözünü!
Baba mirası tonlarca altınını İsviçre'den Türkiye'ye bir türlü getiremedi!
Baba mirası tonlarca altınını İsviçre'den Türkiye'ye bir türlü getiremedi!
Lisede dehşet saçan saldırganın paylaşımları ortaya çıktı
Lisede dehşet saçan saldırganın paylaşımları ortaya çıktı
Kerem Aktürkoğlu'ndan Beşiktaş derbisindeki penaltıyla ilgili dikkat çeken itiraf
Kerem Aktürkoğlu'ndan Beşiktaş derbisindeki penaltıyla ilgili dikkat çeken itiraf
Müge Anlı’ya katılan üniversite mezunu Rümeysa'dan olay olan ''torpilim mi var'' çıkışı
Müge Anlı’ya katılan üniversite mezunu Rümeysa'dan olay olan ''torpilim mi var'' çıkışı
Şanlıurfa'da liseyi kana bulayan saldırı kamerada! Önüne gelene ateş etti
Şanlıurfa'da liseyi kana bulayan saldırı kamerada! Önüne gelene ateş etti
Etiketler Hoffenheim Ozan Kabak Bundesliga Hoffenheim
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yılmaz Özdil'den siyaset kulislerine bomba gibi düşecek iddia Yılmaz Özdil'den siyaset kulislerine bomba gibi düşecek iddia İslam Memiş, ''Hürmüz'''senaryosunu açıkladı: Altın ve gümüşte sert düşüş kapıda mı? İslam Memiş, ''Hürmüz'''senaryosunu açıkladı: Altın ve gümüşte sert düşüş kapıda mı? Konkordato istemişti reddedildi... Türkiye'nin 78 yıllık devi iflas etti! Konkordato istemişti reddedildi... Türkiye'nin 78 yıllık devi iflas etti! Yol verme kavgası dehşete dönüştü: Peşine düştükleri sürücüye kurşun yağdırdılar! Yol verme kavgası dehşete dönüştü: Peşine düştükleri sürücüye kurşun yağdırdılar! Şanlıurfa'da liseyi kana bulayan saldırı kamerada! Önüne gelene ateş etti Şanlıurfa'da liseyi kana bulayan saldırı kamerada! Önüne gelene ateş etti Kamuda 2026 yılı emekli ikramiyeleri ikramiyeleri belli oldu! İşte meslek gruplarına göre rakamlar Kamuda 2026 yılı emekli ikramiyeleri ikramiyeleri belli oldu! İşte meslek gruplarına göre rakamlar Kerem Aktürkoğlu'ndan Beşiktaş derbisindeki penaltıyla ilgili dikkat çeken itiraf Kerem Aktürkoğlu'ndan Beşiktaş derbisindeki penaltıyla ilgili dikkat çeken itiraf Lisede uzun namlulu dehşet: Rastgele ateş açtı, 16 yaralı var! Öğrenciler camdan atlayıp kaçtı! Lisede uzun namlulu dehşet: Rastgele ateş açtı, 16 yaralı var! Öğrenciler camdan atlayıp kaçtı! Cumhurbaşkanı Erdoğan davacı olmuştu... Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası! Cumhurbaşkanı Erdoğan davacı olmuştu... Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası! Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan ünlü isimden ilk açıklama Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan ünlü isimden ilk açıklama
Araç muayenelerinde kanal sistemi bitiyor, yapay zeka ile bekleme çilesi tarih oluyor Araç muayenelerinde kanal sistemi bitiyor, yapay zeka ile bekleme çilesi tarih oluyor CHP'li bir belediye başkanı daha istifa etti; AK Parti'ye geçeceği iddia edildi! CHP'li bir belediye başkanı daha istifa etti; AK Parti'ye geçeceği iddia edildi! Serenay Sarıkaya'dan yıllar sonra bir ilk! Sır gibi sakladığı babası Mustafa Sarıkaya'yı paylaştı Serenay Sarıkaya'dan yıllar sonra bir ilk! Sır gibi sakladığı babası Mustafa Sarıkaya'yı paylaştı Müge Anlı’ya katılan üniversite mezunu Rümeysa'dan olay olan ''torpilim mi var'' çıkışı Müge Anlı’ya katılan üniversite mezunu Rümeysa'dan olay olan ''torpilim mi var'' çıkışı Çirkin'in güzel oyuncusu uğradığı zorbalığı hem ifşa etti, hem de isyan etti! Çirkin'in güzel oyuncusu uğradığı zorbalığı hem ifşa etti, hem de isyan etti! Kürtçe şarkı söylediği için hedef gösterilen güzel oyuncu açtı ağzını yumdu gözünü! Kürtçe şarkı söylediği için hedef gösterilen güzel oyuncu açtı ağzını yumdu gözünü! Öğretmenler iş bırakıyor! Türkiye genelinde protesto kararı Öğretmenler iş bırakıyor! Türkiye genelinde protesto kararı AK Partili isim gemileri yaktı; iktidara kara para resti çekti: ''Gürlek ve Şimşek açıklasın'' AK Partili isim gemileri yaktı; iktidara kara para resti çekti: ''Gürlek ve Şimşek açıklasın'' Canlı yayında olay sözler: ''İsrail, Türkiye'ye savaş açacak'' Canlı yayında olay sözler: ''İsrail, Türkiye'ye savaş açacak'' Lisede dehşet saçan saldırganın paylaşımları ortaya çıktı Lisede dehşet saçan saldırganın paylaşımları ortaya çıktı