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  5. 01 Haziran 2017 15:30

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım'ın Makedonya ve Kosova maçları aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
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A Milli Takımımızın 5 Haziran'da Üsküp'te Makedonya ile oynayacağı özel maçın ile 11 Haziran'da Arnavutluk'un İşkodra kentinde Kosova ile yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası eleme karşılaşmasının aday kadrosu açıklandı.

Fatih Terim'in açıkladığı listeye göre; Yusuf Yazıcı, Emre Akbaba ve kaleci Berke Özer ilk kez kadroya çağrıldı.

A Milli Takım, 3 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Makedonya karşılaşması için 4 Haziran'da saat 14.30'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Üsküp'e hareket edecek ve Skopje Marriott Hotel'de kampa girecek A Milliler, aynı gün 18.30'da II. Filip Arena'da son çalışmasını yapacak.

İşte aday kadro:


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