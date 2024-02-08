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A Milli Takım, İtalya ile karşılaşacak

A Milli Takım, İtalya ile karşılaşacak
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A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında İtalya ile hazırlık maçı yapacak.

A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında, 4 Haziran'da İtalya ile deplasmanda özel maçta karşılaşacak.

Bologna kentindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı müsabaka TSİ 21.45'te başlayacak.

Bilindiği gibi iki ülke, 2032 Avrupa Şampiyonası'nı da birlikte düzenleyecek.

Teknik direktörlüğünü Luciano Spalletti'nin üstlendiği İtalya, EURO 2024 finallerinde İspanya, Hırvatistan ve Arnavutluk ile birlikte B Grubu'nda mücadele verecek.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇLARI

2032 Avrupa Şampiyonası'nı birlikte düzenleyecek Türkiye ile İtalya arasında A Millî düzeyde daha önce 9'u resmî, 6'sı da özel olmak üzere toplam 15 maç oynandı. 11 maçta kazanan taraf İtalya olurken, 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

İtalya, geçmişte Türkiye'ye 1964 Avrupa Şampiyonası Elemeleri, 1974 Dünya Kupası Elemeleri ile 2000 ve 2020 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde rakip oldu.

İki takım son olarak 29 Mart 2022 tarihinde Konya'da oynanan özel maçta karşılaşmış, İtalya sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Etiketler a milli takım italya hazırlık maçı deplasman
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