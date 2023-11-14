  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Milli Takım
  5. Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu
Güncelleme:

Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz'ın, A Milli Takım'da Vincenzo Montella’nın yardımcısı olacağı iddia edildi.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in istifasının ardından teknik sorumlu olarak Siyah-Beyazlılar'ın başında bulunan Burak Yılmaz, UEFA Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt maçında da alınan kötü sonucun ardından görevinden ayrılma kararı almıştı. Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu.

BEŞİKTAŞ'LA İLGİLİ HER ŞEYİ SİLDİ

Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz'dan dikkat çeken bir hareket gelmişti. 38 yaşındaki teknik adam sosyal medya hesabından daha önce Beşiktaş ile ilgiyi yaptığı paylaşımları sildi.

6 MAÇTA SADECE 2 GALİBİYET

Teknik sorumlu olarak göreve devam eden Burak Yılmaz ilk maçında Galatasaray'a deplasmanda 10 kişi kaldığı maçta 2-1 mağlup oldu. Genç teknik adam Burak Yılmaz da siyah beyazlılarla çıktığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. En son Beşiktaş'ın Bodo/Glimt'e 2-1 yenildiği mağlubiyet sonrasında Burak Yılmaz ile de yollar ayrıldı.

 HAMİT ALTINTOP'LA GÖRÜŞTÜ

Burak Yılmaz, Milli Takımlardan sorumlu yönetici Hamit Altıntop ile bir görüşme gerçekleştirdi. Olumlu geçen görüşmenin ardından Burak Yılmaz'ın Milli Takım teknik Direktörü Montella'nın yardımcısı olacağı öğrenildi.

Fanatik Gazetesi

Etiketler beşiktaş burak yılmaz milli takım
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin Erbil'in pozlarına kayıtsız kalmadı
Hamas, İsrail tanklarını vurduğu anları paylaştı
Türkiye'nin en çok izlediği 10 dizi belli oldu
Koşun depoları doldurun! Akaryakıtta beklenen indirim geldi
Türkiye'nin iki yeni güzeli belli oldu: İşte Best Model of Turkey'in kazananları
İnternette ''Filistinli bayanları evime bekliyorum'' iğrençliği
Aldatıldığını düşünen koca dehşet saçtı: 3 ölü
İYİ Parti için olay olacak MHP iddiası
Dolar/TL ve Euro/TL'den yeni rekor! Altın da yükselişte
Asgari ücrette çalışanlar isyan patron bayram edecek