Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz'ın, A Milli Takım'da Vincenzo Montella’nın yardımcısı olacağı iddia edildi.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in istifasının ardından teknik sorumlu olarak Siyah-Beyazlılar'ın başında bulunan Burak Yılmaz, UEFA Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt maçında da alınan kötü sonucun ardından görevinden ayrılma kararı almıştı. Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu.



BEŞİKTAŞ'LA İLGİLİ HER ŞEYİ SİLDİ

Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz'dan dikkat çeken bir hareket gelmişti. 38 yaşındaki teknik adam sosyal medya hesabından daha önce Beşiktaş ile ilgiyi yaptığı paylaşımları sildi.

6 MAÇTA SADECE 2 GALİBİYET

Teknik sorumlu olarak göreve devam eden Burak Yılmaz ilk maçında Galatasaray'a deplasmanda 10 kişi kaldığı maçta 2-1 mağlup oldu. Genç teknik adam Burak Yılmaz da siyah beyazlılarla çıktığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. En son Beşiktaş'ın Bodo/Glimt'e 2-1 yenildiği mağlubiyet sonrasında Burak Yılmaz ile de yollar ayrıldı.

HAMİT ALTINTOP'LA GÖRÜŞTÜ

Burak Yılmaz, Milli Takımlardan sorumlu yönetici Hamit Altıntop ile bir görüşme gerçekleştirdi. Olumlu geçen görüşmenin ardından Burak Yılmaz'ın Milli Takım teknik Direktörü Montella'nın yardımcısı olacağı öğrenildi.

Fanatik Gazetesi