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FIFA sıralamasındaki sıramız değişti

FIFA sıralamasındaki sıramız değişti
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A Milli Futbol Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan kasım ayı dünya sıralamasında 37. sıraya yükseldi.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan kasım ayı dünya sıralamasına göre, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) finallerine katılacak Türkiye, 1505,28 puanla bir basamak yükseldi ve 37. sırada yer aldı.

Arjantin'in zirvede yer almaya devam ettiği sıralamanın ilk 10'u arasında en önemli değişikliği, 2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde üst üste aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle üçüncülükten beşinciliğe gerileyen Brezilya yaşadı. Bu düşüşün ardından İngiltere üçüncü, Belçika ise dördüncü sıraya yükseldi. Hollanda ise Portekiz'i geçerek 6. sıraya çıktı.

Sıralamadaki en önemli çıkışlardan birine ise Uruguay imza attı. 4 basamak yükselen Uruguay, 11. sırada kendine yer buldu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 21 Aralık'ta açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

1. Arjantin (1855,20)
2. Fransa (1845,44)
3. İngiltere (1800,05)
4.  Belçika (1798,46)
5. Brezilya (1784,09)
6. Hollanda (1745,48)
7. Portekiz (1745,06)
8. İspanya (1732,64)
9. İtalya (1718,82)
10. Hırvatistan (1717,57)

Etiketler A Milli Futbol Takımı milli takım Türkiye fifa
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