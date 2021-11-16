  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Milli Takım
  5. Karadağ-Türkiye karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu

Karadağ-Türkiye karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu

Karadağ-Türkiye karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu

2022 Dünya Kupası G Grubu son maçında A Milli Takım, deplasmanda Karadağ'la karşı karşıya geliyor. Maçın ilk 11'leri belli oldu.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 10. ve son hafta maçında A Milli Takım, Karadağ'a konuk oluyor. Hollanda-Norveç maçında konuk ekibin olası galibiyetiyle Katar vizesini alma ihtimali bulunan Ay-Yıldızlı ekibin tek hedefi Karadağ'ı devirmek.

MERT MÜLDÜR KART CEZALISI
A Milli Takımımız'da daha önceden kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder bu maçta da olmayacak. Sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür ve Ozan Tufan'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak. Öte yandan kart cezalısı Mert Müldür kadroda yer alamayacak.

İŞTE İLK 11'LER
Karadağ: Sarkic, Vesovic, Savic, Vujacic, Radunovic, Jovovic, Jankovic, Haksabonevic, Tomasevic, Becriaj, Osmanjic.

Türkiye : Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Berat, Abdülkadir, Halil, Hakan, Kerem, Burak.

Etiketler milli takım karadağ ilk 11'ler
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ekonomistlerden korkutan uyarı: Kur krizi kapıda!
Böyle teşvik görülmedi: Aşı olana seks bedava!
Milyonların gözü bu haberde: 2022 emekli maaş zammının detayları belli oldu
Rekor üstüne rekor! Dolar ayrı, Euro ayrı, altın ayrı uçtu!
AK Partili vekilden asgari ücret açıklaması: ''Onu düşünenler düşünsün''
SPK’dan ''kısa yoldan yüksek kazanç hayali'' kuranlara kritik uyarı
Mehmet Barlas için olay sözler: ''Kaşarlanmış manipülatör''
Aleyna Tilki çöl pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
Karadeniz'e 100 bin Kalkan yavrusu bırakıldı: Sonuç hayal kırıklığı yarattı
Galatasaray’da derbi öncesi şok! Antrenmanda yer almadı