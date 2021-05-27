  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Milli Takım
  5. Milli takımda sakatlık şoku: Altay Bayındır maçı tamamlayamadı

Milli takımda sakatlık şoku: Altay Bayındır maçı tamamlayamadı

Milli takımda sakatlık şoku: Altay Bayındır maçı tamamlayamadı

A Milli Takımı'mız EURO 2020 hazırlık kapsamında Azerbaycan ile oynadığı maçta kaleci Altay Bayındır ve Halil Akbunar sakatlanarak oyundan alındı.

A Milli Takımı'mız EURO 2020 hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlıklar kapsamında Türkiye Azerbaycan maçı oynandığı ve 2-1 üstünlüğümüzün olduğu sırada kaleci Altay Bayındır şok sakatlık yaşadı. Sakatlığının ardından yerini Gökhan Akkana'a bıraktı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Altay Bayındır, 73'te sakatlanarak oyundan çıktı. Bayındır'ın yerine Gökhan Akkan oyuna girdi.

Ayrıca Halil Akbunar da sakatlandı ve yerine Ozan Tufan girdi.

Etiketler altay bayındır sakatlık milli takım Halil Akbunar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Partili yetkiliden ortalığı karıştıracak Sedat Peker açıklaması
Cemal Enginyurt canlı yayında ''Ak Türkçe'' dedi, sosyal medya yıkıldı
Yüzbinlerce çalışana seyyanen zam müjdesi...
Dikkat: Bu kişiler koronavirüsü daha şiddetli geçiriyor
Akıllara durgunluk veren kavga: Trafik magandası diğer sürücüyü tamponla dövdü!
İki adam, cinsel içerikli videodaki kadının eşleri olduğunu iddia etti
Bu satırlar 13 yaşındaki bir kıza ait... Üvey baba tacizini günlükte anlatmış
Halil Falyalı ile ilgili eski Başbakan'dan bomba iddialar
Dilipak'tan olay olacak ''derin devlet'' yazısı: Ah şu bizimkiler!
Gözümüz aydın (!) Sigaraya, alkollü ve alkolsüz içeceklere ek vergi geliyor