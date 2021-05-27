Milli takımda sakatlık şoku: Altay Bayındır maçı tamamlayamadı

A Milli Takımı'mız EURO 2020 hazırlık kapsamında Azerbaycan ile oynadığı maçta kaleci Altay Bayındır ve Halil Akbunar sakatlanarak oyundan alındı.

A Milli Takımı'mız EURO 2020 hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlıklar kapsamında Türkiye Azerbaycan maçı oynandığı ve 2-1 üstünlüğümüzün olduğu sırada kaleci Altay Bayındır şok sakatlık yaşadı. Sakatlığının ardından yerini Gökhan Akkana'a bıraktı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Altay Bayındır, 73'te sakatlanarak oyundan çıktı. Bayındır'ın yerine Gökhan Akkan oyuna girdi.

Ayrıca Halil Akbunar da sakatlandı ve yerine Ozan Tufan girdi.