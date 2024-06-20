Muharrem İnce'den EURO 2024'e 640 kişiyi bedava maça götüren TFF'ye tepki

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na 640 kişiyi ücretsiz götüren Türkiye Futbol Federasyonu'nu eleştirdi.

TFF'nin kasasında 640 kişinin Euro 2024'e bedava götürülmesi tartışmalara neden oldu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, X platformunda yaptığı açıklamada diğer ülke federasyonlarının en fazla 40 kişiyi götürdüğüne dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İnce, şu ifadelere yer verdi:

"Diğer ülke federasyonları en çok 40 kişiyi götürürken Türkiye Futbol Federasyonu 640 kişiyi bedava maça götürmüş bu kişiler kimlerdir? Hangi ölçüte göre seçilmişlerdir? Normal bir ülkede çoktan istifa etmesi gereken Büyükekşi, yalakalıkla koltuğunu koruma derdindedir."