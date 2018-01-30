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  4. 30 Ocak 2018 12:17

Mustafa Pektemek sürprizi ! Transfer oluyor...

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Mustafa Pektemek için Göztepe devreye girdi.

Mustafa Pektemek sürprizi ! Transfer oluyor...
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Beşiktaş'ta istediği şansı bulamayan ve yapılan forvet transferleriyle iyice gözden düşen Mustafa Pektemek için Adis Jahovic'i Konyaspor'a satan Göztepe devreye girdi.

Sarı-Kırmızılılar, bu sezon yalnızca 1 lig maçında 2 dakika forma giyebilen Pektemek'in sezon sonuna kadar kiralık olarak Göztepe'de forma giymesi bekleniyor. Transfer bugün netlik kazanacak.

Öte yandan Demba Ba'nın Göztepe'ye imzası beklenirken, Antalyasporlu Samuel Eto'o'nun da ya Antalyaspor'da kalması ya da bir Süper Lig takımı ile anlaşabileceği ifade edildi.

Ayrıca Vagner Love de Alanyaspor'undan Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu.

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