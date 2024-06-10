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Okan Buruk’tan ''Rafa Silva'' açıklaması

Okan Buruk’tan ''Rafa Silva'' açıklaması
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk gündemde adı geçen Rafa Silva hakkında açıklama yaptı.

Portekiz takımlarından Benfica’da forma giyen Rafa Silva’ya Türkiye’deki takımlardan talip olduğu öne sürülmüştü. Orta saha oyuncusu Silva’ya ilişkin soru Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a da soruldu. Buruk, “Rafa Silva çok iyi bir oyuncu, çok talibi var. Astronomik fiyatlar söyleniyor. Hiçbir şekilde gündemimizde değil” dedi.

Etiketler Okan Buruk rafa silva transfer
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