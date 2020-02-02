ÖZET | Galatasaray - Kayserispor maç sonucu 4-1

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray evinde Kayserispor'u konuk etti. Ligin ikinci yarısına iyi başlayan Galatasaray evinde hata yapmadı ve Kayserispor engelini 4-1'lik skorla geçmeyi başardı. Galatasaray - Kayserispor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller 5. dakikada Adem Büyük, 21. dakikada Ryan Donk ve 64. ve 90+4. dakikada Feghouli'den geldi. Kayserispor'un tek sayısını yeni transferi Mesanovic kaydetti.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 36 yaparken, Kayserispor 11 puanda kaldı.

Galatasaray ligin 21. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olurken, Kayserispor evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇ ÖZETİ dakikada gelişen Galatasaray atağında Mariano sağ kanattan kale sahası içine doğru ortaladı. Bu noktada savunmadan önce topa hamle yapan Adem Büyük takımını öne geçirdi. 1-0 dakikada Linnes’in soldan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Feghouli kafayla indirdi. Ömer Bayram’ın sert şutunda top az farkla yandan dışarı gitti. dakikada Mariano’nun pasında topla buluşan Feghouli, savunmanın arkasına sarkan Adem’i gördü. Bu futbolcunun kale sahasına çevirdiği topta Kayserispor defansı son anda araya girip topu kornere gönderdi. dakikada Galatasaray korneri paslı kullandı. Ömer Bayram’ın sağdan yaptığı ortada savunmanın arkasına sarkan Donk, göğsüyle düzeltip vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. 2-0 dakikada Miguel Lopes’in sağdan yaptığı ortada ön direğe koşan Mesanovic bekletmeden vurdu ancak Muslera bu pozisyonda gole izin vermedi. dakikada sağ kanatta topla buluşan Feghouli, penaltı noktasına doğru gönderdi. Bu pozisyonda Emre Akbaba'nın gelişine şutunda top auta çıktı. GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇ DETAYLARI

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Zorbay Küçük , Mustafa Emre Eyisoy , Tarık Ongun

Galatasaray: Muslera , Mariano , Donk , Marcao , Linnes , Seri , Belhanda, Feghouli, Ömer Bayram , Emre Akbaba , Adem Büyük

Yedekler: Okan, Ahmet Çalık, Emin Bayram, Işık Kaan, Şener, Selçuk İnan, Taylan, Jimmy Durmaz, Sekidika, Onyekuru

Teknik Direktör: Fatih Terim

Kayserispor: İsmail Çipe , Miguel Lopes , Diego , Uzodimma , Emre Taşdemir , Djedje , Ben Rienstra , Situm , Henrique , Campanharo , Mesanovic

Yedekler: Doğan, Oğuzhan Çapar, Mert Kula, Sapunaru, Yasir Subaşı, Aksel Aktaş, Enver Cenk Şahin, Emre Demir, Ömer Uzun, Kravets

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Goller: Adem Büyük (dk. 5), Donk (dk. 21) (Galatasaray)

