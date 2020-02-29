ÖZET | Trabzonspor - Çaykur Rizespor maç sonucu: 5-2

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Tam 4 golün çıktığı mücadelede Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 5-2'lik skorla geçmeyi başardı. Trabzonspor Çaykur Rizespor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Da Costa, 71. dakikada Ekuban, 77. dakikada penaltıdan Jose Sosa, Nwakaeme ve 90+7'de N'diaye kaydetti. Çaykur Rizespor'un golleri 36. dakika Melnjak ve 90. dakikada Skoda'dan geldi.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 48'e yükseltirken, Çaykur Rizespor 24 puanda kaldı.

TRABZONSPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ ÖZETİ dakikada Melnjak'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Skoda'nın kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı. dakikada Sasse'nin pasıyla topla buluşan Boldrin'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağından topu önüne alan Boldrin'in ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi. dakikada Guilherme'nin ceza alanı dışından vuruşunda top yandan auta çıktı. dakikada Ndiaye'nin pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Guilherme'NİN kaleye gönderdiği topu Talbi kornere gönderdi. dakikada sağ taraftan gelişen Çaykur Rizespor atağından ceza sahası içinde Milan Skoda'nın pasıyla kale sahasında topla buluşan Melnjak meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

TRABZONSPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ DETAYLARI

Stat: Medical Park

Hakemler: Abdülkadir Bitigen , İsmail Şencan , Mehmet Cem Satman

Trabzonspor: Uğurcan Çakır , Kamil Ahmet Çörekçi , Hüseyin Türkmen , Da Costa , Novak , Obi Mikel , Sosa , Guilherme , Ndiaye , Ekuban , Sörloth

Yedekler: Erce Kardeşler, Nwakaeme, Abdulkadir Ömür, Doğan Erdoğan, Messias, Abdurrahim Dursun, Atakan Gündüz, Bilal Başacıkoğlu, Abdulkadir Parmak, Serkan Asan

Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer

Çaykur Rizespor: Gökhan , Moroziuk , Talbi , Fernandes , Melnjak , Oğuz , Diomande, Aminu, Boldrin , Sasse , Milan Skoda

Yedekler: Zafer, Aberhoun, Abdullah Durak, Uğulcan Çağlayan, Samudio, Denys Garmash, Burak Albayrak, Tunay Torun, Alberk Koç, Orhan Ovacıklı

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Gol: Meljank (dk. 36) (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)