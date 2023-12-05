  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. PFDK'dan Volkan Demirel'e ceza

PFDK'dan Volkan Demirel'e ceza

PFDK'dan Volkan Demirel'e ceza
Güncelleme:

Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 39 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e 1 maç men ve 39 bin lira para cezası verdi. TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor maçındaki müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 39 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

Etiketler volkan demirel pfdk ceza
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Nurgül Yeşilçay'ın 16 kilo verdiren sırrı belli oldu
Polis, öğretmen, hemşire... 5 aylık enflasyona göre zamlı maaşlar hesaplandı
Ölümlü Dünya 2 gişenin zirvesine oturdu
2023'ün en başarılı belediye başkanları anketi açıklandı
Akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerine zam, zam, zam!
Marmara Bölgesi'ni yeniden deprem korkusu sardı: ''7 ilimizi vuracak!''
Sahiplerine servisin yolunu unutturan otomobiller belli oldu
Bilim kurgu değil gerçek: Yüzen müze kapılarını açtı
Dolar, Euro ve altın zirveye yerleşti
E-5'te reklam panosu olarak kullanılan o bina yıkılıyor