Rıdvan Dilmen'den Trabzonspor'a yeni teknik direktör önerisi! Şenol Güneş...

Rıdvan Dilmen, NTV'de yaptığı konuşmalarda Trabzonspor'un Ünal Karaman ile yollarını ayırma kararı aldığı haberlerinin çıkmasının ardından sürpriz bir öneride bulundu.

Tecrübeli hocanın iki takımı birden çalıştırabileceğini kaydeden Dilmen, "Şenol hoca acaba sene sonuna kadar Trabzona gidebilir mi? Nasılsa EURO 2020 tamam, serüven bitti. İki takımı birden çalıştırır mı? Gider mi bilmiyorum. Duyum aldığım yok sadece düşündüm. Eğer 6 gün içinde teknik direktör başlarsa kafalarında plan olduğunu düşünürüm" dedi.

Son olarak 2009-2013 yılları arasında Trabzonspor'un başında çalışan Şenol Güneş, A Milli Takım öncesinde Bursaspor ile Beşiktaş'ta görev aldı

