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Ronaldo'dan gündeme bomba gibi düşen hamle: Maç çıkışı paramparça etti

Ronaldo'dan gündeme bomba gibi düşen hamle: Maç çıkışı paramparça etti

Oynadığı futboldan çok saha dışında yaşadığı olaylarla gündeme gelen Cristiano Ronaldo, skandal bir olaya imza attı.

Everton ile Manchester United arasında oynanan mücadeleye Ronaldo damga vurdu fakat golleriyle değil... Karşılaşmayı 1-0 kaybeden Kırmızı Şeytan'larda Ronaldo'dan skandal bir hareket geldi.

TARAFTARIN TELEFONUNU KIRDI

Maç bittiğinde soyunma odasına doğru giden Ronaldo'yu çekmek isteyen taraftar adeta bozguna uğradı. Taraftarın elindeki telefona büyük bir hırsla vuran Ronaldo cihazı paramparça etti. Kullanılamayacak hale gelen telefon tuzla buz oldu. Bu yaşananlar sonrası Ronaldo'ya dünyanın her yerinden tepki geldi.

Etiketler ronaldo maç taraftar
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