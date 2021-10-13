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Ryan Babel'den itiraf gibi açıklama!

Ryan Babel'den itiraf gibi açıklama!

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, futbol kariyeriyle ilgili itiraf gibi açıklamalarda bulundu.

Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, kariyeriyle ilgili bazı itiraflarda bulundu. Mirror'a bir açıklama yapan Ryan Babel, Ajax ve Liverpool formalarını giydikten sonra Hoffenheim'a transfer olmuştu. Babel, Alman ekibine transferinin kendisi adına kötü bir tercih olduğu fikrinde.

Babel yaptığı açıklamada "Bundesliga'ya transfer olmaktan dolayı pişmanlık yaşıyorum" ifadesini kullandı.

BABEL'İN HOFFENHEIM KARİYERİ
Ryan Babel, 2010-11 sezonunda yarım dönem Hoffenheim'a oynadı ve 16 maçta 1 gol 1 asist üretti. Futbolcu 2011-12 sezonunda ise 35 maçta 5 gol 2 asist kaydedebildi.

BU SEZON 1 ASİSTLİK KATKI
Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu bu sezon 14 maçta 1 asistlik katkı verdi. Geçen sezon hatırlanacağı üzere 41 maçta 9 gol ve 5 asist üretmişti.

Etiketler Ryan Babel itiraf açıklama
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