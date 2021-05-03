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Salih Uçan hastaneye kaldırıldı

Alanyaspor'un başarılı orta sahası Salih Uçan, Kasımpaşa maçının ilk dakikasında sakatlandı. Oyun alanı dışına alınan Salih ambulansla hastaneye götürüldü.

Kasımpaşa ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmanın henüz ilk saniyelerinde talihsiz bir an yaşandı.

Alanyaspor’da Salih Uçan, Kasımpaşa maçının ilk dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Yüzüne sert bir darbe alan Salih Uçan, ambulansla hastaneye götürüldü.

Salih Uçan'ın durumu yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.

TRANSFERİN GÖZDESİ

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Salih Uçan aynı zamanda transferin de en gözde isimlerinden. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi kulüpler oyuncunun transferi için sırada. Salih'e en yakın takım ise an itibarıyla Beşiktaş.

Etiketler Aytemiz Alanyaspor salih uçan kasımpaşa
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