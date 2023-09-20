Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçında ilk 11'i belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında bu akşam sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak. Maçın ilk 11'leri ise belli oldu.

RAMS Park'ta yapılacak oynanacak mücadele, saat 19.45'te başlayacak. Bulgar hakem Georgi Kabakov'un yöneteceği karşılaşma, EXXEN platformundan canlı yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turunda başlayan Galatasaray, sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara kaldı. Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde sahadan 3 puanla ayrılarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlamanın hesaplarını yapıyor. Danimarka Süper Ligi'nde geçen sezon ipi önde göğüsleyen Kopenhag da Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan girdi. Sırasıyla İzlanda'nın Breidablik, Çekya'nın Sparta Prag ve Polonya'nın Rakow takımlarını eleyen başkent temsilcisi, gruplara kaldı. TAKIMLARIN MAÇ KADROLARI

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi YEDEKLER: Günay, D.Sánchez, Kazımcan, Kaan, Oliveira, Ndombélé, Barış Alper, Zaha, Tetê, Bakambu KOPENHAG: Grabara, Jelert, Diks, Vavro, Meling, Lerager, Falk, Gonçalves, Achouri, Elyounoussi, Larsson YEDEKLER: Sander, Dithmer, Sorensen, Claesson, Tanlongo, Oskarsson, Ankersen, Lund, Clem, Hojlund, Bardghji