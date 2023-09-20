  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Şampiyonlar Ligi
  5. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçında ilk 11'i belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçında ilk 11'i belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçında ilk 11'i belli oldu
Güncelleme:

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında bu akşam sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak. Maçın ilk 11'leri ise belli oldu.

RAMS Park'ta yapılacak oynanacak mücadele, saat 19.45'te başlayacak. Bulgar hakem Georgi Kabakov'un yöneteceği karşılaşma, EXXEN platformundan canlı yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turunda başlayan Galatasaray, sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara kaldı. Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde sahadan 3 puanla ayrılarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlamanın hesaplarını yapıyor.

Danimarka Süper Ligi'nde geçen sezon ipi önde göğüsleyen Kopenhag da Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan girdi. Sırasıyla İzlanda'nın Breidablik, Çekya'nın Sparta Prag ve Polonya'nın Rakow takımlarını eleyen başkent temsilcisi, gruplara kaldı.

TAKIMLARIN MAÇ KADROLARI
GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

YEDEKLER: Günay, D.Sánchez, Kazımcan, Kaan, Oliveira, Ndombélé, Barış Alper, Zaha, Tetê, Bakambu

KOPENHAG: Grabara, Jelert, Diks, Vavro, Meling, Lerager, Falk, Gonçalves, Achouri, Elyounoussi, Larsson

YEDEKLER: Sander, Dithmer, Sorensen, Claesson, Tanlongo, Oskarsson, Ankersen, Lund, Clem, Hojlund, Bardghji

Etiketler Galatasaray galatasaray ilk 11 kopenhag
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Benzin ve motorine yine, yeniden zam ufukta gözüktü
Zehra Güneş'in bu pozlarını gören ünlü oyuncuya benzetti
3 yaşındaki kızın kulağından çıkanlar şoke etti! Tam 23 adet...
Vapurdaki korkunç saldırının şoke eden yeni görüntüleri
Ek MTV’de ödeyenle ödemeyenin başına ne geleceği açıklandı
Alkol ve tütün mamulleri yasağı genişletildi! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Faiz kararına 1 kala Dolar, Euro ve altın tırmanışa geçti
Azerbaycan ordusunun 12'den vurduğu an kamerada
Markette sapık var! İğrenç taciz kamerada!
İslam Memiş ve Selçuk Geçer'den altın, dolar, konut ve araç uyarısı