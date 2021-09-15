Ronaldo'nun şutu güvenlik görevlisini bayılttı

Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United, Young Boys’a 2-1 mağlup olurken karşılaşma öncesinde Ronaldo’nun ısınmak için çektiği şutta top, kadın güvenlik görevlisine çarptı ve bayılmasına neden oldu.

Manchester United, Şampiyonlar Ligi’nin açılış haftasında deplasmanda Young Boys’la karşılaştı. Cristiano Ronaldo’nun golüyle öne geçen Kırmızı Şeytanlar, 55 dakika 10 kişi oynadığı maçı 2-1 kaybetti. Mücadelenin öncesinde ısınmaya çıkan Ronaldo’nun hedefi şaşıran şutu ise kısa süreli panik yarattı. Ronaldo’nun ısınma esnasında çektiği şut kadın güvenlik görevlisinin başına geldi. Sert şutun ardından bayılan kadın yürekleri ağza getirdi. Isınmayı yarıda bırakıp olay yerine giden Ronaldo, kadının kendine gelmesinin ardından özür diledi.