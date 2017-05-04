Sergen Yalçın Kuzey Kıbrıs'a gidiyor !
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  4. 04 Mayıs 2017 20:37

Sergen Yalçın Kuzey Kıbrıs'a gidiyor !

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti takımlarından Ozanköy, Kayserispor'dan ayrılan Sergen Yalçın'la futbol direktörü olarak anlaştı.

Sergen Yalçın Kuzey Kıbrıs'a gidiyor !
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Kuzey  Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1.Lig'den şampiyon olarak K-Pet Süper Lig'e yükselen Ozanköy, büyük sürprize imza atıyor. Kulüp Başkanı Sami Otçuoğlu,  Türkiye futbolunun efsane isimlerinden  Sergen Yalçın'ın Ozanköy takımında futbol direktörü ve danışmanı olarak görev yapacağını belirtti.

SÜREKLİ TAKIMLA OLMAYACAK

Otçuoğlu, Ozanköy'ün fahri başkanı  Veysel Şahin'in aracılığıyla yapılan görüşmelerde  Sergen Yalçın ile anlaşma sağlandığını ifade etti. Otçuoğlu, Sergen'in sürekli takımla birlikte olmayacağını, hazırlık kampında takıma yardımcı olacağını, takımı izledikten sonra takımla ilgili teknik ve taktiksel tavsiyelerde bulunacağını, Ozanköy'ü ileriye taşıyacak görüşlerde bulunacağını ve Ozanköy'ün transfer edeceği 3 yabancı futbolcuyu takıma önerecek kişi olacağını belirtti.

Fotospor

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