  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 24 Eylül 2019 20:20

Sivasspor'da Emre Kılınç en az 2 hafta yok

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da Emre Kılınç'ın en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Sivasspor'da Emre Kılınç en az 2 hafta yok
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Sivasspor Kulübü Doktoru Burak Ayyıldız, kulübün internet sitesinden orta saha oyuncusu Emre'nin sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Emre'nin en az iki hafta takımla çalışmalara katılamayacağını belirten Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Oyuncumuz Emre Kılınç, Süper Lig'in 5. haftasında sahamızda oynadığımız Trabzonspor karşılaşması sırasında sakatlandı. Oyuncumuzun yapılan değerlendirmesinde, sağ kalça derin kaslarından birinde (Obturator Eksternus) seviye 2 yırtık tespit edildi. Tedavisi planlanan oyuncumuz, en az 2 hafta takımla çalışmalara katılamayacak."

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Sivasspor , Emre Kılınç
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM