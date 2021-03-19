7 gollü maçta Galatasaray'a ağır darbe!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor'u sahasında konuk eden Galatasaray, 7 gollü maçtan yenilgi ile ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 2: Galatasaray savunmasındaki büyük hata sonrası araya giren ve topu kapan Samudio, karşı karşıya pozisyonda Muslera'nın üzerinden harika bir aşırtmayla topu ağlara yolladı: 0-1

Dakika 14: Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta kale alanındaki Rizespor savunmasından seken topa Yedlin gelişine sert vurdu, kaleci Gökhan'ın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 1-1

Dakika 27: Sağ kanattan hızla gelişen Rizespor atağında Fabricio ortaladı, Samudio'nun kafayla indirdiği topa penaltı noktası üzerinden Boldrin vurdu ancak top farklı şekilde üstten auta çıktı.

Dakika 31: Ceza sahası dışında topu alan Emre Akbaba önünü açıp sağ köşeye mükemmel vurdu, top kaleci Gökhan'ın bakışları arasında ağlarla buluştu: 2-1

Dakika 37: Falcao serbest vuruşta doğrudan kaleyi denedi, 90'a giden topu kaleci Gökhan müthiş bir refleksle kornere çeldi.

Dakika 41: Galatasaray savunması yine çok büyük bir hata yaptı. Boldrin, Marcao'dan seken topu rakip sahanın ortalarında kaptı ve ceza alanına girerken yerden bir vuruşla ağları sarstı: 2-2

Dakika 43: Galatasaray akınında Yedlin sağ kanattan ortasını yaptı, ön direkte Mohamed'in kafa vuruşunda top ters köşeden direğin dibinden auta çıktı.

İKİNCİ YARI

Dakika 54: Rizespor akınında Fernando sağ çaprazdan son çizgiye indi. Dar açıdan sert şutunda Muslera'dan seken topa Samudio kafayı vurdu. Hemen önündeki Yedlin'in eline çarpan top sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Skoda, Rizespor'u tekrar öne geçirdi.

Dakika 59: Onyekuru'dan pası alan Kerem Aktürkoğlu yay içinde önünü açtı ve sol ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Gökhan üzerine gelen topu rahatlıkla kontrol etti.

Dakika 74: Feghouli'nin uzun pası sonrası sol çaprazda topu alan Onyekuru, ceza alanına girerken tehlikeyi önlemek isteyen Meriah ters bir vuruşla kendi ağlarını sarstı: 3- 3

Dakika 80: Yaklaşık 4 dakikalık duraklama sonrası Rizespor'un paslaşarak kullandığı serbest vuruşun devamında Djokovic ceza yayı üzerinden şutunu çekti, top yandan auta çıktı.