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  5. Abdülkerim Bardakçı'ya İtalya'dan talip çıktı

Abdülkerim Bardakçı'ya İtalya'dan talip çıktı

Abdülkerim Bardakçı'ya İtalya'dan talip çıktı
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Galatasaray'da forma giyen Abdülkerim Bardakçı'ya İtalya'dan talip çıktı. Başarılı stoper son olarak Atalanta'nın radarına girdi.

Galatasaray'ın futbolcuları İtalyan markajından kurtulamıyor. Başta Boey, Torreira, İcardi ve Nelsson olmak üzere Aslan'ın birçok oyuncusunu Çizme ekipleri uzun süredir takip ediyordu.

Zaman zaman nabız yoklamak için Aslan'ın kapısını çalan İtalyan devleri, yabancı yıldızlardan sonra yerli isimleri de listelerine almaya başladı.

YÖNETİM GÖNDERMEK İSTEMİYOR

İtalyan basınından Sky Italia, Merih Demiral'ı satmayı düşünen Atalanta'nın ciddi bir çıkış yakalayan Abdülkerim Bardakçı için 4 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan da yüzde 10 pay teklif etmeye hazırlandığını yazdı.

Sarı-kırmızılı yönetim, şu an için kendilerine gelen resmi bir teklif olmadığını, olsa da böyle bir rakama masaya oturulmayacağını belirtti.

Etiketler Galatasaray Abdülkerim Bardakçı galatasaray transfer
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