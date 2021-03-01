Aboubakar sözünü tuttu

Bay geçilen haftada Portekiz'de bir oğlu dünyaya gelen Vincent Aboubakar verdiği sözü tuttu. Çocuğunun doğumundan birkaç gün sonra Türkiye'ye dönen ve Denizlispor karşılaşmasında onun için gol atma sözü veren Kamerunlu forvet, bu söylediğini gerçekleştirdi.

29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta fileleri sarsarak bu sezon ligdeki 13. golünü kaydetti. Yakın çevresine, hem takımın gidişatının hem de bebeğinin kendisine ekstra motivasyon olduğunu söylediği bildirilen Abou'nun hedefi hız kesmeden yarınki Yeni Malatya sınavında da skor yapmak. Usta krampon idmanlardaki temposu ve neşesiyle de hırsını gözler önüne sererken, bu performansı teknik ekibin de yüzünü güldürüyor. Aboubakar'ın bu sezon 3 de asisti bulunuyor.

Sezon başında yeni Beşiktaş forması giyen Aboubakar, attığı golllerle değerini tekrar yükseltti. Kamerunlu yıldızın transfermarkt verilerine göre geçtiğimiz ağustos ayında değeri 5 milyon euro'ydu. Aradan geçen 6 aylık sürede Aboubakar bu değeri 7 milyon euro'ya çıkardı..



