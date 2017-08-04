Alvaro Negredo imzayı attı !

İmza töreninde ilk sözü alan Fikret Orman, "Bizim işimiz taraftarları mutlu etmek. İşimizin en önemli parçası bu. Taraftarlarımız Negredo transferi ile sanırım mutlu oldular. Allah utandırmasın. Bu transferi çok istedik, Negredo da istedi. Bizde transferler karşılıklı istek ve arzuyla olur. Mali koşulların haricinde gönül koşulları da uymalıdır. Oyuncu, Beşiktaş ailesine yakışmalıdır. Dün de ailecek yemek yedik. Böyle bir karakteri, Beşiktaş'a kazandırdığımız için mutluyuz. İnşallah gol kralı bu sene Beşiktaş'tan olacak" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE SORUSUNA YANIT

"Fenerbahçe de Negredo ile ilgilendiği konuşuldu, neler söylemek istersiniz?" sorusuna yanıt veren Orman, "Burada imzalar kağıtlara değil kalplere atılır. Beşiktaş'a transfer olan ve olacak oyuncular için tek şart para değildir. O başka kulüplerde olabilir ama bizde olmaz. Beşiktaş'ın büyüklüğü, burasının bir aile ve huzur ortamı olması imzalarda etkendir. Futbol ailesi küçüktür. İmzalar atılmadan önce herkes telefonla kulüplerin durumlarını öğreniyor. Fazla parayı seçenler olabilir ama bizim tarzımız mutlu olmak isteyen oyuncularla" dedi.

Beşiktaş'a gelerek doğru bir karar verdiğini söyleyen Alvaro Negredo ise, "Dün akşam başkanla beraber yemek yedim. Bir kere daha ne kadar doğru bir yerde olduğumu anladım. Saha içinde yanılmadıklarını ispatlamak için elimden geleni yapacağım. Birisini arayıp buraya gelmesi için ikna edecek olsam çok fazla düşünmemesini söylerdim. Beşiktaş ailesinin şampiyon olup daha da büyümesini istiyorum. Beşiktaş uğurlu bir kulüp. Bende çok şanslıyım. Milli takım yolu çok uzun bir yol. Çok çalışmam gerekiyor." dedi.

Öte yandan imza töreninden önce kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Alvaro Negredo ise oldukça iddialı konuştu. İspanyol golcünün bu sezon tüm kulvarlarda 35 gol atacağını bir kağıda yazıp imzalaması dikkat çekti.



Negredo'nun açıklamaları şu şekilde:

"Transfer sürecim çabuk gelişti. Menajerim bana Beşiktaş'ın teklifini iletti. Kabul etmem uzun sürmedi, Beşiktaş ailesine katılmak için hevesliydim. Beşiktaş dünya çapında bir kulüp; 'Come to Beşiktaş' gibi yaratıcı bir slogan bulmuşlar. Beşiktaş'ın şöhreti dünya çapında gün geçtikçe artıyor"

Negredo, "Sen de birisini transfer için arayacak mısın?" sorusuna "Bir sonraki transfer kim olacak bilmiyorum ama ben de birisini arayacağım sanırım. Ben de Pepe gibi Beşiktaş'ı zirvede tutmak için elimden geleni yapacağım" yanıtını verdi.

Beşiktaş'a gelmeden önce Pepe ile görüşüp görüşmediği sorusuna cevap veren Negredo "İstanbul'da yaşayan tanıdıklarımla konuştum. Pepe ile de konuştum. Şampiyon takımın parçası olmak için geldim. Beşiktaş ile şampiyonluk yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş taraftarları hakkında da konuşan İspanyol yıldız "Beşiktaş taraftarının bana gösterdiği ilgiden dolayı buradayım. İnternette videolarını izlerken bile tüylerim diken diken oldu. İşlerin iyi gitmediği anlarda böyle bir taraftarın desteğini almayı her futbolcu ister. Onlarla bu statta bir bütün olmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

İspanya'da "Canavar", "Köpek balığı", "Matador" gibi lakaplarla anıldığı bilgisini veren Negredo "Oynadığım liglerle Türkiye Ligi'ni kıyaslayamamam çünkü burada hiç oynayamadım. Ancak devre arasında yine konuşursak o zaman bir değerlendirme yapabilirim" şeklinde konuştu.

9 numaralı formayı giyeceğini açıklayan Beşiktaş'ın yeni santrforu, 3 kulvarda kaç gol atmayı hedeflediğiyle ilgili soruya, bir kağıda "35" yazarak cevap verdi.

TRANSFER KAP'A BİLDİRİLDİ

Beşiktaş'ın KAP'a gönderidiği açıklamada;

Alvaro Negredo Sanchez'in transferi konusunda kendisi ve kulübü Valencia ile anlaşmaya varılmıştır.

Sözleşme fesih bedeli olarak şirketimiz tarafından Valencia kulübüne net 2.500.000 Avro ödenecektir.

Oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme ile aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.

2017-2018 Sezonu için 4.350.000 Avro

2018-2019 Sezonu için 4.350.000 Avro garanti ücret ödenecektir.

Oyuncu 2018-2019 sezonunda 25 maç veya daha fazla resmi müsabakada (Türkiye Kupası hariç) oynadığı takdirde sözleşme 2019-2020 yılına uzayacak olup,

2019-2020 Sezonu için 4.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir.

Oyuncuya ayrıca puan başı ücret ödenmeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ifadelerine yer verildi.