Başakşehir lige galibiyetle döndü!

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçında Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Medipol Başakşehir oldu.

Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Marcio Mossoro ve 69. dakikada Edin Visca kaydetti.

Edin Visca, Süper Lig'de bu sezon 27. maçında 11. golünü attı. 29 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu, Başakşehir formasıyla bu sezon 12 asist yaptı.

Bu galibiyetin ardından Medipol Başakşehir puanını 61'e yükseltti ve Galatsaray ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu. Tam 8 haftadır kazanamayan Atiker Konyaspor ise 35 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de gelecek hafta Medipol Başakşehir, Beşiktaş'a konuk olacak. Atiker Konyaspor, Sivasspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada Medipol Başakşehir'in attığı gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) merkezinden gelen uyarı sonrasında iptal edildi. Mossoro'nun pasıyla Visca sağ kanatta topla buluştu. Son çizgiye inen Visca'nın yerden altıpas önüne çevirdiği topa Elia dönerek vurdu. Meşin yuvarlak ağlara gitti. Golün ardından yapılan VAR incelemesinde, Mossoro'nun pası verdiği sırada Visca'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

29. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında, Robinho'nun ara pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Visca, ceza sahası içinde sağ çaprazda dar açıdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

32. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahasına sokuldu. İrfan'ın ceza yayı üzerinden sol ayağıyla çektiği şutta, top az farkla yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

50. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine kat eden Robinho’nun verdiği pasta topla buluşan Mossoro meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-0

59. dakikada sol kanattan Milosevic’in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Filipovic’in kafasında top üstten auta çıktı.

69. dakikada Mossoro’nun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Visca’nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

76. dakikada savunmadan seken topla buluşan Jevtovic’in sert şutunu kaleci Mert kornere çeldi.

89. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Zuta’nın şutunu Mert kornere çıkardı.

Stat: 3. İstanbul Fatih Terim

Hakemler: Serkan Çınar xx, Tarık Ongun xx, Kemal Yılmaz xx

Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Mahmut xxx, Attamah xx, Clicy xx, Emre Belözoğlu xxx (Soner dk. 75 x), Visca xx, İrfan Can Kahveci xx, Mossoro xxx, Elia xxx (Napoleoni dk. 85 ?), Robinho xxx (Adebayor dk. 68 x)

Konyaspor: Serkan xx, Opanasenko xx, Ali Turan xx, Filipovic xx, Zuta xx, Jonsson xx, Jevtovic xx, Amir xx (Hurtado dk. 68 x), Milosevic xx, Fofana xxx, Jahovic xx (Yatabare dk. 68 x)

Goller: Mossoro (dk. 50), Visca (dk. 69) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Emre (Medipol Başakşehir), Amir, Jevtovic (Konyaspor)

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Atiker Konyaspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de Arda Turan, belindeki sakatlık nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Arda Turan'ın yokluğunda sol kanatta Hollandalı futbolcu Eljero Elia'ya ilk 11'de şans verdi.

Abdullah Avcı, son oynadıkları İstikbal Mobilya Kayserispor maçındaki kadrosuna göre bu mücadelede 3 değişikliğe gitti.

Avcı, Kudriashov, Gökhan İnler ve Arda Turan'ın yerine, Emre Belözoğlu, Eljero Elia ve Gael Clichy'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

İstanbul ekibinde Gökhan İnler ve Alexandru Epureanu, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

CLICHY 57 GÜN SONRA SAHADA

Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı geçen deneyimli sol bek Gael Clichy, 57 gün sonra formasına kavuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir'in sahasında 9 Şubat 2019'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı mücadelede sakatlanan Clichy, Atiker Konyaspor maçıyla sahalara döndü.

TÜRK POLİS TEŞKİLATININ 174. YILI

Medipol Başakşehirli futbolcular, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünü unutmadı.

Turuncu-lacivertli takım, sahaya üzerinde "Biz Türkiye'nin Emniyetiyiz 174. yıl" yazılı pankartla çıktı.

