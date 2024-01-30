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Başakşehir, Olivier Kemen'i transfer etti

Başakşehir, Olivier Kemen'i transfer etti
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Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, son olarak Kayserispor forması giyen Kamerunlu orta saha oyuncusu Olivier Kemen'i 3.5 yıllığına renklerine bağladı.

İstanbul ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kamerunlu Milli futbolcu Olivier Kemen ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Olivier Kemen'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

27 yaşındaki oyuncu, bu sezon Kayserispor formasıyla ligde çıktığı 13 maçta 2 gol atma başarısı göstermişti. 

DHA

Etiketler Başakşehir başakşehir Olivier Kemen transfer süper lig
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