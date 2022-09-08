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Beşiktaş Hasic'i 1'nci lige gönderdi

Beşiktaş Hasic'i 1'nci lige gönderdi

Beşiktaş, Ajdin Hasic ile Emirhan Delibaş'ı, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'ye kiraladı.

Beşiktaş, Ajdin Hasic ile Emirhan Delibaş'ı, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'ye kiraladı.

Beşiktaş'tan açıklama

"Profesyonel futbolcumuz Emirhan Delibaş ile sözleşmesi 2024-25 sezonuna sonuna kadar yenilenen profesyonel futbolcumuz Ajdin Hasic, 2022-23 sezonu sonuna kadar Göztepe’ye geçici transfer olmuşlardır.

Ajdin Hasic ile Emirhan Delibaş’a yeni kulüplerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

 

Etiketler Beşiktaş Göztepe beşiktaş Ajdin Hasic Emirhan Delibaş kiralık kiralama süper lig 1. lig göztepe
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