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Beşiktaş Kayserispor'la berabere kaldı

Beşiktaş Kayserispor'la berabere kaldı
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Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş konuk olduğu Kayserispor'la golsüz berabere kaldı.

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı skorla golsüz beraberlikle sona ererken puanlar da paylaşılmış oldu.

MUCI GOLE ÇOK YAKLAŞTI!

28'nci dakikada Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muci, sol taraftan Kayserispor ceza alanına girdi ve vuruşunu yaptı. Kaleci Bilal uzandı ve gole izin vermedi.

DİREKTEN DÖNDÜ

51'nci dakikada Kayserispor sol kanattan Cardoso ile çok tehlikeli gelirken yaptığı vuruş Mert'in solundan geçip direkte patladı.

BURAK YILMAZ'IN BERABERLİK SERİSİ SÜRDÜ

Kayseri ekibinin başında çıktığı ilk 2 mücadeleden beraberlikle ayrılan Burak Yılmaz bu karşılaşmadan da 1 puanla ayrıldı.

5 MAÇTA 1 GALİBİYET

Beşiktaş bu sonuçla Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta yalnızca 5 puan toplayabildi. Siyah-Beyazlılar 5 maçta 1 kez galip gelirken, 2 kez berabere kaldı, 2 mücadeleden ise mağlubiyetle ayrıldı.

YENİ TRANSFERLER 11'DE

Beşiktaş'ın yeni transferleri Joe Worrall ve Ernest Muci, Kayserispor karşısında ilk 11'de başladı.

Etiketler Beşiktaş Kayserispor beşiktaş kayserispor maç süper lig
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