Beşiktaş kendi evinde Fenerbahçe'ye yenildi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanından 3-1 galip ayrıldı.

Mücadelenin ilk yarısında Edin Dzeko 10. dakikada Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. 24. dakikada Chamberlain penaltı vuruşundan eşitliği sağladı. Dusan Tadic 63. dakikada penaltı vuruşunu gole çevirerek sarı-lacivertli ekibi tekrar öne geçirdi. Mücadelenin 90+6. dakikasında Szymanski'nin golü maçın skorunu belirledi.

Beşiktaş yeni stadında ligde Fenerbahçe’ye ilk kez kaybetti

Siyah-beyazlılar, bu sonuçla 11 Nisan 2016'da Bursaspor maçıyla hizmete giren yeni stadında Fenerbahçe’ye ligde ilk kez kaybetti. Daha önce ligde sarı-lacivertlileri 7 kez ağırlayan Kartal, 2 galibiyet ve 5 beraberlik elde etmişti. Beşiktaş evinde Fenerbahçe’ye 12 gol atarken, ağlarında da 10 gole engel olamadı.

Sezona 10 maçta 10 galibiyetle başlayan ve deplasman maçlarında kalesini gole kapatan Fenerbahçe’nin bu serisi derbide sona erdi. Bu sezon ilk 6 dış saha maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler, kalesinde gol görmedi. Derbinin 24. dakikasında Alex Oxlade-Chamberlain penaltıdan kaydettiği golle takımına eşitliği sağlarken, Fenerbahçe’nin de deplasmanda filelerine giden ilk gole imza atmış oldu.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Rebic’in sol taraftan ortasında Gedson Fernandes’in yakın direk dibinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

8. dakikada İrfan Can Kahveci’nin sağ taftan yaptığı ortada Dzeko’nun kafa vuruşunda top, az farkla uzak kale direğinin yanından dışarıya çıktı.

10. dakikada Ferdi’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Tadic, pasını kale önündeki Dzeko’ya aktardı. Dzeko'nun dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

21. dakikada Fenerbahçe savunmasında Djiku’dan topu kapan ve ceza sahası içine giren Cenk Tosun, Samet Akaydin’in müdahalesi ile yerdi kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

24. dakikada penaltıda topun başına geçen Chamberlain’in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Livakovic’in sağından ağlara gitti. 1-1

28. dakikada savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Dzeko’nun müsait pozisyonda vuruşu sonrası meşin yuvarlak, kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

37. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun sol taraftan ortasında ceza sahası içi sol çaprazdan İrfan’ın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

60. dakikada Szymanski ceza sahası içinde Amartey’in müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan gelen uyarılar sonrası VAR’a giderek pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi.

63. dakikada penaltıda topun başına geçen Tadic, meşin yuvarlağı kaleci Mert’in sağından ağlarla buluşturdu. 1-2

70. dakikada İrfan Can Kahveci’nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Djiku’nun altıpas çizgisi üzerinden yaptığı kafa vuruşu sonrası top, yandan dışarı çıktı.

75. dakikada Szymanski ceza sahası içerisinde Tayfur Bingöl’ün müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, Tayfur'a direkt kırmızı kart gösterdi.

78. dakikada VAR’dan gelen uyarılar sonrası pozisyonu izleyen Atilla Karaoğlan, kırmızı kartı iptal ederek Tayfur’a sarı kart gösterdi.

88. dakikada Szymanski'nin sol taraftan ortasında ceza sahası içi solunda meşin yuvarlak Bailly'in eline çarptı. Hakem Karaoğlan ilk olarak pozisyona devam etti. Daha sonra VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

90+1. dakikada Dusan Tadic’in kullandığı penaltıda kaleci Mert Günok, sağı gelen topu oyun alanına çeldi. Pozisyonun devamında Fred’in sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta ise kaleci Mert, tekrar meşin yuvarlağı kurtardı.

90+6. dakikada İsmail’in ceza sahası içi solundan pasında ceza yayının içinde topu alan Szymanski'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3