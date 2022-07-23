Beşiktaş resmen açıkladı: Rıdvan Yılmaz yuvadan uçuyor!

Beşiktaş Kulübü, milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın İskoç ekibi Rangers'a transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers Kulübüne kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Rıdvan Yılmaz gözyaşlarını tutamadı

Kamptan ayrılırken duygusal anlar yaşayan Rıdvan Yılmaz, açıklama yaparken gözyaşlarına zor hakim oldu.

Rıdvan Yılmaz, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Çok mutluyum. Hayalimi gerçekleştiriyorum. Beşiktaş’a para kazandırıp gitmek gibi bir hayalim vardı, bunu gerçekleştirdim. Gitmek tabii ki üzüyor ama büyük Beşiktaş camiasını Avrupa’da en iyi şekilde temsil etmek için gittiğimi herkes bilsin.

Fazla konuşmak istemiyorum. Çok duygusalım. Takım arkadaşlarımla konuştum ama çok duygusal bir şekilde konuştum. Kolay değil 13 yıldan beri buradayım ve şimdi ayrılıyorum. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum.

Başkan bana çok yardımcı, destek oldu. Ona Avrupa hayalim olduğunu, Beşiktaş’ın konu olmadığını, sadece Avrupa’da oynamak istediğimi söyledim. Bana babalık yaptı, benim yolumu açtı. Benim hayallerimi gerçekleştirdi, ben de bu kulübe para kazandırarak gidiyorum.”