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Beşiktaş taraftarından ''yönetim istifa'' tezahüratı

Beşiktaş taraftarından ''yönetim istifa'' tezahüratı
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Ankaragücü'nü Vodafone Park'ta konuk eden ve maçı 2-1 kazanan Beşiktaş'ta tribünleri dolduran taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti.

Beşiktaş taraftarı, Ankaragücü maçının başında İstiklal Marşı sonrası Ahmet Nur Çebi yönetimine tepkisini sürdürdü.

Siyah-beyazlı taraftarlar, takımların sahaya çıkmasından önce “Yönetim istifa” tezahüratı yaparken, stat hoparlöründen yüksek sesle müzik verilmesini de ıslıkla protesto etti.

Sezonun ilk yarısında Ankara’da yaşanan olaylar nedeniyle gergin geçmesi beklenen karşılaşmada İstanbul Emniyet Müdürlüğü de tedbir aldı.

Vodafone Park’ta MKE Ankaragücü yedek kulübesinin arkasındaki tribünün ilk sırasında çevik kuvvet personelinin oturması ve başkent ekibiyle siyah-beyazlı taraftarların arasında tampon oluşturması gözlendi.

Beşiktaşlı taraftarlar ayrıca, rakip futbolcu Atakan Çankaya’ya tepki gösterdi.

 

Etiketler Beşiktaş beşiktaş yönetim istifa yönetim istifa tezahürat taraftar
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