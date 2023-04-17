Beşiktaş transferi resmen açıkladı
Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun bonservisinin 2 milyon euro karşılığında alındığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun bonservisi aldı.
Siyah-beyazlılar 2 milyon euro karşılığında Masuaku'nun bonservisinin alındığını duyurdu.
Oyuncuyla 2023/24 sezonu itibarıyla geçerli olacak şekilde 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.
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