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  5. Beşiktaş transferi resmen açıkladı

Beşiktaş transferi resmen açıkladı

Beşiktaş transferi resmen açıkladı
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Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun bonservisinin 2 milyon euro karşılığında alındığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun bonservisi aldı.

Siyah-beyazlılar 2 milyon euro karşılığında Masuaku'nun bonservisinin alındığını duyurdu.

Oyuncuyla 2023/24 sezonu itibarıyla geçerli olacak şekilde 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş transer kap Arthur Masuaku
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