Beşiktaş yeni başkanını 1 puanla karşıladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Emre Belözoğlu'nun ekibi Ankaragücü ile Rıza Çalımbay'ın yönetimindeki Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona ererken ev sahibi Ankaragücü'nün golünü 21. dakikada Ali Sowe kaydetti. Beşiktaş'ın golünü ise 74. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Ankaragücü puanını 17'ye yükseltirken, Rıza Çalımbay yönetiminde ligdeki ilk puan kaybını yaşayan Beşiktaş 26 puana ulaştı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi ağırlarken, Ankaragücü sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Karşılaşmadan dakikalar | MKE Ankaragücü 1-1 Beşiktaş

90' Ankaragücü, Garry Rodrigues ile hızlı çıkmak istedi ancak Umut Meraş araya girdi.

88' Rebic'in sol kanattan ortasında savunma arka direkte rakibinden önce topu uzaklaştırmayı başardı. Pozisyonun devamında yerde kalan Necip Uysal için Beşiktaşlı oyuncular penaltı bekliyor.

86' Ankaragücü'nde Cephas'ın yerine de Djokanovic oyuna girdi.

86' Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın yerine Amartey oyuna dahil oldu.

85' Atakan Çankaya'nın savunma arkasına attığı pasta Renaldo Cephas sağ çaprazdan ortaladı. Kale önünde kafayı vuran Anastasios Chatzigiovanis topu ağlara yolladı ancak bayrak havada.

82' Ankaragücü'nde Ali Kaan'ın yerine Anastasios Chatzigiovanis oyuna girdi.

81' Ankaragücü'nde Efkan Bekiroğlu ve Alper Uludağ kenara gelirken, Matej Hanousek ile Garry Rodrigues oyuna dahil oldu.

77' Beşiktaş etkili geldi. Umut Meraş'ın sol kanattan ortasında Gedson'un vuramadığı top Salih'te kaldı. Salih'in kaleye yönelttiği top üstten dışarı gitti.

74' GOL | Necip'in pasında orta sahada çizgisinden topu alan Chamberlain kendi sürüklediği topta ceza sahası içine kadar girdi. İngiliz yıldız, yerden vurduğu şuttu topu kalecinin yanından ağlara bıraktı.

72' Beşiktaş'ta Aboubakar'ın yerine Rebic oyuna dahil oldu.

67' MERT! Savunma arkasına atılan topta Ali Sowe son çizgiden Morutan'a çıkardı. Morutan'ın sağ ayağıyla çektiği şut yakın direk dibinde Mert'te kaldı.

66' Pedrinho'nun kafayla savunma arkasına aşırtmak istediği top Gedson'dan geçmedi.

57' Muleka'nın pasında sol kanatta topu alan Cenk sol ayağıyla kaleyi düşündü. İyi yer tutan Bahadır bu topta hata yapmadı.

56' Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun ve Alex Oxlade-Chamberlain oyuna dahil olurken, Amir Hadziahmetovic ile Zaynutdinov oyundan alındı.

50' Paslarla boşluk arayan Beşiktaş'ta Muleka sağ çaprazdan ceza sahası içine yükseltti. Kaleci Bahadır kalesinden açılarak topa sahip oldu.

48' KAÇTI! Salih'in kale önüne doğru derin pasında Aboubakar topa hareketlendi ancak dokunamadı.

45' Sol kanattan gelen ortaya sağ kanatta topla buluşan Ali Kaan cezası sahası dışından şutunu çekti. Top kaleci Mert Günok'ta kaldı.

42' Ankaragücü'nde Pedrinho, Salih Uçan'a yaptığı hareket sonucu sarı kart gördü.

41' Nihad Mujakic'in uzun pasında topu alan Cephas açısını kaybedince içeriye ortaladı. Ters kanatta topu alan Morutan bekletmeden Ali Sowe'u düşündü ancak ev sahibi ekipte Ali Sowe topu elle kontrol etti.

38' Amir Hadziahmetovic'in ceza sahasına gönderdiği topu Mert Çetin karşıladı. Atağın devamında hızlı çıkan Ankaragücü'nde Cephas sol kanattan içeriye girip vurdu ancak top farklı şekilde dışarıya gitti.

35' Ali Sowe'un sol kanada pasında topu alan Efkan sol kanattan içeriye çevirmek istedi ancak top Beşiktaşlı oyuncularda kaldı.

29' Rakibine faul yapan Salih Uçan, sarı kart gördü.

27' SON ANDA NECİP! Alper'in ara pasında rakibinden sıyrılan Ali Sowe kaleye yöneldiği anda Necip arkadan gelip araya girdi ve tehlikeyi önledi.

21' GOL | Kaptığı topta hızlı çıkan Ankaragücü'nde ileri uçta topu alan Ali Sowe, Necip'ten sıyrılıp soluna çektiği topta yerden sert vuruşla topu ağlara yolladı.

18' MERT! Sağ kanatta Ali Kaan'ın ortasında arka direkte topu alan Cephas sert vurdu. Top kaleci Mert'ten döndü.

14' Ankaragücü süratli geldi. Cephas, sol kanattan getirdiği topta Necip'i geçip içeri ortaladı. Top Mert Günok'ta kaldı.

11' Amir Hadziahmetovic'in kullandığı köşe vuruşunun devamında Beşiktaş üst üste ortalar denedi ancak kaleye isabetli vuruş gelmedi.

5' Amir Hadziahmetovic'in ceza sahasına doldurduğu topta iki takımın oyuncularından seken topta son olarak Muleka'nın kafa vuruşu Bahadır'da kaldı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.