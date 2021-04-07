Beşiktaş yenilgisi sonrası tepki çeken Alanyaspor Twitter hesabını gizledi

Alanyaspor karşısında 3-0 mağlubiyet alan ve oynadığı futbol ile tepki çeken Alanyaspor, Twitter hesabını gizledi.

Evinde Alanyaspor karşısında 3 golle kazanan Beşiktaş, sosyal medyanın gündemine oturdu. Yenilgiden sonra tepki çeken Alanyaspor ise Twitter hesabını gizledi.

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor'u farklı geçti. Son 2 maçta 5 puan kaybederek liderlik koltuğunu tehlikeye atan Beşiktaş, ligin flaş takımı Alanyaspor karşısında Cenk Tosun, Ghezzal ve N'Koudou ile sonuca gitti.

Beşiktaş böylece BAY geçen Galatasaray ile puan farkını 6'ya, Fenerbahçe ile puan farkını 5'e çıkardı.

ALANYASPOR HESABINI GİZLEDİ

Beşiktaş karşısında reaksiyon gösteremeyen Alanyaspor sosyal medyada tepkilerin odağına oturdu. Taraftarın tepkisiyle karşılaşan Alanyaspor, çareyi Twitter hesabını gizlemekte buldu.