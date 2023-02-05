Beşiktaş'a sakatlık şoku
Süper Lig'de dün oynanan maç Sivasspor maçı sonrası Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor.
Süper Lig'de 7 maçlık yenilmezlik serisiyle 23. haftada deplasmanda Sivasspor'la karşılaşan Beşiktaş'ta Masuaku şoku yaşanıyor.
Karşılaşmanın 45. dakikasında sarı kart gören tecrübeli sol bek, cezalı duruma düştü. Masuaku, önümüzdeki hafta oynanacak olan Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.
West Ham United'dan kiralanan Masuaku, Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinin ardından düzenli olarak sahada yer alıyordu.
Masuaku, 64. dakikada yerini Umut Meraş'a bırakar oyunu terk etti
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