Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Beşiktaş Kulübü’nün yılın ilk çeyreğine dair denetim raporu çıktı. Kulübün denetim kurulu, 1 Ocak 2021 ila 31 Mart 2021 arasındaki üç aylık dönemi kapsayan raporunu divan kuruluna sundu. Mali yılın ilk döneminde Beşiktaş’ın borcu 3 milyar 726 milyon lira oldu...

Beşiktaş Kulübü’nün yılın ilk çeyreğine dair denetim raporu çıktı. Kulübün denetim kurulu, 1 Ocak 2021 ila 31 Mart 2021 arasındaki üç aylık dönemi kapsayan raporunu divan kuruluna sundu. Başkan Feyyaz Tuncel imzasıyla sunulan raporda derneğe ait verilerin 31 Mart, Beşiktaş Futbol Yatırım AŞ’ye ait verilerinse 28 Şubat tarihi itibarıyla baz alındığına dikkat çekildi.

DERNEK BORCU 637 MİLYON, ŞİRKETİN 3 MİLYAR 89 MİLYON

Rapora göre Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin yılın birinci mali dönemindeki borcu 636 milyon 842 bin lira oldu. BJK Futbol Yatırım AŞ’nin borcuysa 3 milyar 89 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu durumda birleştirilmiş toplam borç 3 milyar 726 milyon lira olarak gerçekleşti.

PANDEMİ SÜRECİNDE BORÇ 387 MİLYON ARTTI

31 Mayıs 2020’de BJK Futbol Yatırım AŞ’nin toplam borcu 2 milyar 702 milyon liraydı. Bu durumda pandemi dönemini de kapsayan 9 aylık süreçte şirketin borcu 387 milyon lira yükseldi.