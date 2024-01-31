Beşiktaş'ın yıldızına UEFA'dan men cezası

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Oxlade-Chamberlain'e UEFA Disiplin Kurulu tarafından 3 maç men cezası verildi

UEFA Konferans Ligi D Grubu'nu üçüncü sırada bitirerek Avrupa kupalarına veda eden Beşiktaş'a UEFA'dan haber geldi. Kartal'ın yıldız oyuncusuna 3 maç men cezası verildiği açıklandı.

Siyah-Beyazlılar'ın İsviçre ekibi Lugano ile karşılaştığı ve 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 90. dakikasında, Lugano'da Renato Steffen, Beşiktaş'ta ise Chamberlain aralarında yaşadıkları gerginliğin ardından direkt kırmızı kart görmüşlerdi. Her iki oyuncuya da üçer maç men cezası verildi.

Maçtaki olaylardan dolayı UEFA ayrıca Beşiktaş kulübüne 35 bin 750 euro, Lugano'ya da 8 bin euro para cezası kesti.

İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain ise görev aldığı 22 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.