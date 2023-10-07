Beşiktaşlı futbolcular yandı! Çarşı şimdi de futbolculara karşı

Beşiktaş taraftar grubu çArşı, Lugano maçının bitiminde taraftarın çağırmasına rağmen sahaya dönmeyen Beşiktaşlı futbolcuları yarınki İstanbulspor maçında protesto edecek.

Avrupa Konferans Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş, iki gün önce İsviçre’nin Lugano takımına yenilmişti. Beşiktaş, 2-0 önde götürdüğü maçı 81, 86 ve 90’ıncı dakikalarda yediği gollerle 3-2 kaybetmişti.

Maçtan sonra teknik direktör Şenol Güneş istifa etmiş, Beşiktaş yönetimi de seçim kararı almıştı.

Maçın hemen ardından ise taraftarlar, soyunma odasının yolunu tutan oyuncuları destek bildirmek için sahaya davet ettmiş, ancak gelen olmamıştı.

Beşiktaş’ın taraftar gruplarından çArşı, bu tavırları nedeniyle yarınki İstanbulspor karşılaşmasında Beşiktaşlı futbolcuları protesto etme kararı aldı.

Grubun açıklamasında şunlar kaydedildi:

Şanlı Beşiktaş’ın taraftarları olarak Lugano maçı sonrasında iyi günde kötü günde takımı hiçbir zaman yalnız bırakmadığımızı ve destek olduğumuzu göstermek amacıyla bütün takımı soyunma odasından sahaya davet ettik.

Bu isteğimize kulak asmayıp lüks arabalarına binip stattan kaçarcasına ayrılan futbolculara hepsinin gelip geçici, kalıcı olanın biz taraftarların olduğunu göstermek amacıyla yarın İstanbulspor maçının İlk beş dakikası susup futbolcuları protesto ederek buranın Beşiktaş olduğunun farkına varmalarını sağlayacağız.

Biz formaların arkasında yazan isimlere değil göğüslerinde taşıdıkları Beşiktaş armasına aşığız. Hepiniz gelip geçicisiniz ama biz kalıcıyız. Beşiktaş’ın sahibi taraftardır. Burası Beşiktaş!