Beşiktaş'ta 7 yeni isimle toplu imza şov

Beşiktaş, yeni transferleri Jonas Svensson, Joe Worrall, Ernest Muci, Al Musrati, Yağız Karabulut ile sözleşmeleri uzatılan Semih Kılıçsoy ve Emir Yaşar için Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenledi.

Beşiktaş'ın yeni transferleri için bir imza töreni düzenledi. Törene Jonas Svensson, Joe Worrall, Ernest Muci, Al Musrati'nin yanı sıra sözleşmeleri uzatılan Semih Kılıçsoy ve Emir Yaşar da katıldı.

İmza töreninde konuşan Hasan Arat'ın açıklamaları şöyle:

Sportif olarak zor bir dönem geçirdik. Camiamız hep birlikte olursa zor günleri atlatırız. Habercilik sadece transfer olmamalı. Rebic'in aşil tendonuna basıldığında, Muleka'nın ayağının kırılmasına yakın aldığı darbede Semih'in boynuna yumruk atıldığında biz tek yumruk olmalıyız. Taraftarımız her zaman doğru eleştirilere bize yön vermekte haklıdır.

TRANSFERDEN BİR GÜN ÖNCE RAHMİ KOÇ SPONSOR OLDU

Seçildikten sonra işlerimizin zorluğu daha fazla belli oldu. Son transferden bir gün önce Rahmi Koç'un talimatıyla Beko ile sözleşme yaptık ve göğüs sponsorumuz oldular. Beşiktaş camiasına sesleniyorum; Bu güzellikleri anlamayıp başka yere çekmeye sebep olanlara karşı birlikte olalım."

SANTOS İKİ İSİM İSTEDİ

Muci'nin transferi çok zor oldu. Bu iş sadece bir transfer değil, çok geniş anlamlı bir anlaşma oldu. Menajeri masaya geldiğinde 'Bu işin olma ihtimali yok' dedi. Hüseyin Yücel reaksiyon gösterdi hemen. Masada benle birlikte menajeri ve Varşova'yı ikna çalışırken, Kaan Şakul da sözleşmeyi yetiştirmeye çalıştı. Samet Aybaba, Fernando Santos'a 80'e yakın isim önerdi. Santos ikisini istiyorum dedi. İkisi de şu an burada: Muci ve Musrati.

AL MUSRATİ BEŞİKTAŞ RUHUNA UYGUN BİR OYUNCU

Al Musrati'nin eşi hamile ve onu bırakıp geldi buraya. Samet hocamın da Santos hocamın da 1 numarasıydı. Beşiktaş'a gelmez dediler. Kendisinden gelmek istiyorum telefonunu duyunca büyük bir trafiğe girdik Yakın dostlarımızdan destekler aldık. Santos da aradı kendisini. PSG Başkanı dostum Naser yardımcı oldu. Pazarlığı tabii ki Kaan Şakul yaptı. Al Musrati'nin menajeri yok. Tam Beşiktaş ruhuna uygun bir oyuncu. Libya'nın büyük kartalı hoş geldin Beşiktaş'a."

JOE WORRAL, BEŞİKTAŞ'A GELMEK İÇİN BÜYÜK BİR TEKLİFİ REDDETTİ

Joe Worrall'ın karakteri çok kuvvetli. Son gece Joe ve kulübüne büyük bir teklif gitti. Joe bu teklife hayır diyerek ben Beşiktaş'a gitmek istiyorum dedi. Santos, 'Ben isim değil, karakter istiyorum' demişti. Joe da çok karakterli bir futbolcu olduğunu gösterdi. En büyük karakter Joe'nun, Semih'in, Demir Ege'nin, Muçi'nin Al-Musrati'nin karakteridir. Biz Beşiktaş'a karakterli oyuncular transfer ettik."

SEMİH BEŞİKTAŞ'IN EFSANESİ OLACAK

Semih Kılıçsoy, Samet hocamızın gözdesi. Santos'un güvendiği ve yerine kimseyi istemediği Beşiktaş'ın idolü ve evladımız Semih. Karakterin her şeyden önemli, sakın değişme. Bir Beşiktaş efsanesi olacak. Samet ve Santos hocaların tavsiyelerinden sakın ayrılma. Semih'in sözleşmesi camiamıza, Beşiktaş'a ve hocasına olan güvenidir."

SAMET HOCA BİZE EMİR YAŞAR'I ANLATTI

Emir Yaşar 9 yaşında akademimize geldi. Samet hocam bir gün Kaan Bey'in yanına gelerek bize Emir'i anlattı ve 'Müthiş bir evladımız var' dedi. Kendisiyle 2028 yılına kada sözleşme imzaladı. Emir, sana uzun yıllar başarılar dilerim. Emeği geçen ailene, hocalarına teşekkür ederim.