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Beşiktaş'taki ayrılığı Şenol Güneş açıkladı

Beşiktaş'taki ayrılığı Şenol Güneş açıkladı
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Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı MKE Ankaragücü maçı öncesinde yaptığı açıklamada N'Koudou'nun takımdan ayrılacağını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaştı. Vodafone Park'taki maçı 2-1'lik skorla Beşiktaş kazanırken, siyah - beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, karşılaşma öncesinde yıldız futbolcu Kevin N'Koudou'nun takımdan ayrılacağını resmen duyurdu.

İşte Güneş'in sözleri;

"N'Koudou'nun sezon sonunda ayrılma durumu var. Kendisiyle konuştum. Boşta durmasından ise gitmesi iyi olurdu. Karar kendisinin. Onun transfer anlaşmalarında farklılıklar var. Bizde kalması zaten görünmüyor. Adana Demirspor için iyi bir oyuncu.

N'Koudou'dan beklediğimiz randımanı alamadık. Gitmesine izin verdik ama son aşamayı bilmiyorum. Hala olabilir, olmayabilir. Konuşuluyor. Anlaşma olmazsa kalan 11 maçta oynaması zor görünüyor. Seneye de düşünmüyoruz.

N'Koudou'nun katkı yapmasını beklemiyoruz, bu yüzden tutmanın manası yok. Şu an bulunduğu durum rahat gelebilir ama sezon sonu bu şartları da bulamayabilir."

 

 

 

Etiketler Beşiktaş N'Koudou Kevin kevin N'Koudou şenol güneş beşiktaş transfer ayrılık
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