Bursaspor'da 3 puan hasreti sona erdi

Bursaspor Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaştı. Sahadan 3-1 galip ayrılan yeşil beyazlılar, puanını 36’ya çıkarırken ligin dibine demir atan Karabükspor 12 puanda kaldı.

35. dakikada Furkan'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Yusuf Erdoğan, Batalla’yı gördü. Arjantinli oyuncunun şutunda meşin yuvarlak Çağlar Şahin Akbaba’nın yanından ağlarla buluştu. 0-1

45. dakikada ceza sahası içinde Ertuğrul topa elle müdahale yapınca hakem Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına gelen Ergin Keleş'in vuruşunda kaleci Harun'un çeldiği topu Murat Akın ağlarla buluşturdu. 1-1

45+3. dakikada Çağlar, ceza sahası içinde Sow’u düşürünce hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Sow, topu filelere gönderdi. 1-2

60. dakikada Bursaspor’un yakaladığı kontra atakta sağ kanattan başarılı hareketlerle topu taşıyan Barış Yardımcı, paslaşmalar sonrası savunmadan seken topu direk dibinde tamamladı ve farkı ikiye çıkardı: 1-3

90+1. dakikada Karabükspor’da İbanez’İn ceza sahasındaki faulu sonrasında Serkan Çınar, maçta üçüncü defa penaltı noktasını gösterdi ve İbanez’e kırmızı kart çıkarttı. Topun başına geçen Stancu skoru 4-1’e taşıdı.