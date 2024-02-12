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Chelsea patronundan Beşiktaş’a sürpriz teklif

Chelsea patronundan Beşiktaş’a sürpriz teklif
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Ara transfer döneminde İngiliz devi Chelsea'nin sahibi Todd Boehly'nin, Beşiktaş'a 3 futbolcusunu önerdiği iddia edildi.

İngiltere Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren ve 11. sırada bulunan Chelsea'nin, kadrodaki şişkinliğini azaltmak için bazı futbolcularını Beşiktaş'a önerdiği ileri sürüldü.


Mirror'ın haberine göre; İngiliz kulübünün ABD'li sahibi Todd Boehly, Finansal Fair Play düzenlemeleri kapsamında transfer yapabilmek adına gelecek yaz kadronun daraltılması gerektiğini düşünüyor. 

Haberde, Boehly'nin Chelsea'yi devraldığı günden bu yana 1 milyar sterlinin üzerinde bir harcama yaparak çok sayıda oyuncu transfer ettiği hatırlatıldı ve teknik direktör Mauricio Pochettino ve seleflerinin oldukça şişkin bir kadroyla karşı karşıya bırakıldığı yorumu yapıldı.

Haber detayında Todd Boehly'nin bu kapsamda Beşiktaş'a 3 futbolcusunu teklif ederek kadroda temizlik yapmayı hedeflediği vurgulandı.

Boehly'nin ilk olarak siyah beyazlı takıma stoper mevkiinde oynayan  Malang Sarr'ı satın alma fırsatını sunduğu belirtildi.

Ayrıca son haftalarda forvet oyuncusu Deivid Washington ve orta saha oyuncus Andrey Santos gibi genç isimlerin de Beşiktaş'a teklif edildiği ifade edildi.

25 yaşındaki Fransız stoper Sarr, Chelsea'de bu sezon hiç forma giyemedi. İngiliz takımının kadrosunda düşünülmeyen futbolcu, geçen sezonu ise Monaco'da kiralık olarak geçirmişti.

Geçtiğimiz yaz Santos'tan 16 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen 18 yaşındaki Deivid Washington da Chelsea'de forma giymekte zorlanan oyunculardan. Santfor mevkisinde oynayan Washington, 2 maçta 23 dakika süre alabildi ve gol atamadı.

Chelsea'nin Ocak 2023'te Vasco da Gama'dan 12.5 milyon Euro'ya transfer ettiği Andrey Santos ise ön liberoda görev yapıyor.  Sezonun ilk yarısını Nottingham Forest'ta kiralık geçiren 19 yaşındaki oyuncu, burada fazla forma şansı bulamayınca ara transfer döneminin son gününde Strasbourg'a kiralandı.

 

Etiketler Beşiktaş chelsea beşitkaş todd boehly transfer teklif
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