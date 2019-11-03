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  5. 03 Kasım 2019 16:19

Denizlispor 0 - 2 Sivasspor

Süper Lig'in 10. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u Hakan Arslan ve Arouna Kone'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

Denizlispor 0 - 2 Sivasspor
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Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Denizlispor, evinde Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Ligin zirvesini zorlayan Sivasspor, zor günler geçiren Denizlispor'a karşı deplasmanda 2-0 kazanarak yükselişini sürdürdü.

Konuk ekip Sivasspor, 41. dakikada Hakan Arslan ile 1-0 öne geçerken ilk yarı da bu skorla tamamlandı. Mücadelenin ikinci yarısında Denizlispor beraberliği ararken konuk ekip Sivasspor duraklamalarda rakibinin fişini çekti.

dakikada oyuna dahil olan Arouna Kone, 90+1'de attığı golle skoru 2-0'a taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Sivasspor, Denizlispor deplasmanından 2-0'lık galibiyet ve 3 puanla döndü. Bu sonucun ardından Sivasspor ligde 18 puana ulaşırken Denizlispor ise 11 puanda kaldı.

Öte yandan ligin ilk haftasında Galatasaray'ı sahasında 2-0 mağlup eden ve ardından iç sahada galibiyete hasret kalan Denizlispor bu maçta da galibiyet yüzü göremedi.

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Denizlispor , Sivasspor , Arouna Kone , Hakan Arslan
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