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Derbi soruşturmasında tutuklanan bir kişiye tahliye

Derbi soruşturmasında tutuklanan bir kişiye tahliye
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Trendyol Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin tutuklanan 5 kişiden birinin tahliyesine karar verildi.

Maçın ardından gözaltına alınan ve 20 Mart'ta 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan taraftarlardan M.H.K'nin avukatı, müvekkilinin sağlık durumu nedeniyle tahliyesi için Trabzon 4. Asliye Ceza Mahkemesine başvurdu.

Mahkeme, M.H.K'nin tahliyesine karar verdi. Diğer 4 zanlının tutukluluk hali devam ediyor.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Maç sonrası sahaya ilk atlayan maskeli H.Ç. ve korner direğiyle futbolculara doğru koşan E.T'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli 20 Mart'ta çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 8 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

 

AA

Etiketler Fenerbahçe Trabzonspor Fenerbahçe Trabzonspor derbi sahaya giren taraftar
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