Dünya devlerinin radarındaki Abdülkerim Bardakcı'nın bonservis bedeli belli oldu

Galatasaray'da, performansıyla öne çıkan ve Avrupa'nın devlerini peşine takan Abdülkerim Bardakcı'nın bonservis bedeli 25 milyon euro olarak belirlendi.

Süper Lig'de düzenli forma giymeye ancak 2020 yılında başlayan Abdülkerim Bardakcı'nın yükselişi sürüyor.

Temmuz 2022'de geldiği Galatasaray'da gelişimini sürdüren, sarı-kırmızılı takımın bu sezonki en formda isimlerinden olan 29 yaşındaki yıldız futbolcu, bir savunmacıdan fazlası olduğunu forma giydiği her maçta gösteriyor.

Abdülkerim, iyi performansını Şampiyonlar Ligi'nde de perçinlerken golleriyle de takımına çok katkı veriyor. Milli futbolcu üç kulvarda bu sezon beş gol attı. Ayrıca 13 golle, 2020'den bu yana Süper Lig'in en golcü savunma oyuncusu oldu.

GALATASARAY BONSERVİS BEDELİNİ BELİRLEDİ

Başarılı solak, zaman zaman sol bekte de görev alıp takımı rahatlatıyor.

Abdülkerim Bardakcı'nın performansı Avrupa'nın da gözünden kaçmış değil.

Milan başta olmak üzere pek çok dev kulüp milli futbolcuyu takip ediyor.

Sözcü'den Mesut Yıldırım'ın haberine göre, Galatasaray yaklaşık 3 milyon Euro'ya transfer ettiği futbolcu için 25 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.

Sözcü