Dursun Özbek: ''5 tane attık, 3'ünü saydılar''

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 net skorla yendiği dev derbi sonrası yaptığı açıklamada "5 tane attık, 3'ünü saydılar" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Galatasaray derbi maçta deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Daha farklı bir skorla galip gelebileceklerini dile getiren Dursun Özbek, "Şov devam ediyor. Güzel bir maç oldu, Fenerbahçe de güzel mücadele etti. Eksiklerimiz çoktu. Eksiklerimize rağmen güzel bir oyun oynadık. Her hafta üstüne koyarak gidiyoruz. Bugün hem teknik ekibi hem de oyuncularımı tebrik ediyorum. Performanslarını üst seviyeye çıkarttılar, önümüzdeki haftalarda bir tık daha üste çıkartacaklar. Devrenin bitmesine bir maç kaldı. İkinci yarı da aynı performansla devam edeceğiz. Oyun güzeldi. 5 tane attık, 3'ünü saydılar. Daha farklı bir skor olabilirdi. 6, 7 olabilecek bir maçtı ama olmadı. Bundan sonraki maçlarımızda seyircimiz de 7'ye alıştı. Bekliyor, beklentisi var. İnşallah bundan sonraki maçlarda gol vuruşlarını daha iyi yapmalarını için oyuncuları uyaracağım. Böyle farklı skorlar hem bizi hem taraftarımızı memnun ediyor. Teknik ekip ve oyuncularımın hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.