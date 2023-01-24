  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Dursun Özbek ve Erol Bilecik PFDK'ya sevk edildi

Dursun Özbek ve Erol Bilecik PFDK'ya sevk edildi

Dursun Özbek ve Erol Bilecik PFDK'ya sevk edildi
Güncelleme:

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik ise yaptıkları açıklamalar sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri açıklandı. Beşiktaş’ın Kayserispor ile oynadığı müsabakada kırmızı kart gören Valentin Rosier ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik yaptıkları açıklamalar nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

Öte yandan Adana Demirspor, Giresunspor, Kasımpaşa, Başakşehir, Kayserispor, Beşiktaş, Ümraniyespor sevk edilen diğer kulüpler oldu.

Etiketler fenerbahçe galatasaray dursun özbek erol bilecik
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Aşk-ı Memnu filminde Nihal'i canlandıracak isim belli oldu
Memur emeklisinin zam farkı ödemeleri başlıyor! Tarih belli oldu
''Annem karne hediyesi et aldı'' haberinin muhabiri kovuldu
Yeni konut kampanyasında Hazine katkısı belli oldu
MasterChef'in şef kadrosu değişiyor! 2 isim veda edecek
Seçim süreci nasıl olacak? İşte 10 soruda Cumhurbaşkanlığı seçimi
Yenilenen Kız Kulesi'nin son hali görüntülendi
Bakan Bilgin EYT'de tarih değil ''tahminini'' açıkladı
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bir ayrılık daha
Üniversite yurdunda cinsel ilişki skandalı!